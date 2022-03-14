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Нефть заметно подешевела на возможном снижении спроса в Азии

Нефть заметно подешевела на возможном снижении спроса в Азии Мировые цены на нефть в понедельник утром заметно снизились, инвесторы предполагают возможное уменьшение спроса на нее в Азии из-за новых вспышек COVID-19.
Энергетика
14 марта 2022 г. 09:40
Нефть заметно подешевела на возможном снижении спроса в Азии

Мировые цены на нефть в понедельник утром заметно снизились, инвесторы предполагают возможное уменьшение спроса на нее в Азии из-за новых вспышек COVID-19.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent упали на 1,78%, до 110,67 долларов США за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 2,3%, до 106,81 доллар.

Нефтяные инвесторы в понедельник обеспокоены возможным снижением спроса на "черное золото" в Азии вследствие новых сообщений о выявлении инфицированных новым коронавирусом COVID-19.

"Цены на нефть в Азии снизились примерно на 2%, вероятно, из-за последних событий, связанных с COVID-19 в Китае", — пишет газета Wall Street Journal.

Эксперты пояснили, что растущее число случаев выявленных заражений привело к тому, что город Шэньчжэнь был заблокирован, что вызовет обеспокоенность по поводу потенциального удара по спросу.

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Версия на английском языке Oil noticeably falls in price amid possible decrease in demand in Asia
Версия на азербайджанском языке Asiyada tələbin azalması neftin ucuzlaşmasına səbəb olub

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