Нефть WTI в Нью-Йорке пробила уровень 75 долларов за баррель

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ На 1,03 доллара (1,36 процента) подешевела на Нью-Йоркской товарной бирже нефть сорта WTI (западнотехасская светлая). Фьючерсные контракты на ее поставки в декабре в конце торгов заключались по 74,61 доллара за баррель.

Удешевление нефти не смогла остановить даже информация о снижении ее запасов в США: по сообщениям американских СМИ, они на минувшей неделе сократились на 1,2 миллиона баррелей. Официальные данные министерства энергетики будут опубликованы в среду, 19 ноября.

Как считают аналитики, стоимость черного золота снизилась из-за ожиданий участников рынка по поводу того, что 27 ноября на встрече в Вене ОПЕК не примет решения о сокращении квот на добычу с целью стабилизации цен, передает Report со ссылкой на телеканал "Россия".

"У нас по-прежнему нет ясной информации о том, как намерена действовать Саудовская Аравия. До тех пор, пока ситуация не прояснится, на рынке будет наблюдаться напряженность", — отметила аналитик одной из крупнейших в мире консалтинговых энергетических компаний Tradition Energy Джин Макджиллиан.

По словам экспертов, снижению стоимости нефти способствуют также сохраняющийся избыток предложения и слабая экономическая статистика из Китая, Японии и некоторых других стран. Еще одной предпосылкой для дальнейшего сокращения мирового спроса на нефть может стать экономический спад в ряде государств.

Между тем, глава управления энергетической информации при министерстве энергетики США Адам Семински, выступая на конференции в Хьюстоне, не исключил, что мировые цены на нефть могут упасть до 50 долларов за баррель. По его словам, сейчас пессимистический сценарий многих аналитиков предусматривает, что к середине 2015 года стоимость нефти сорта WTI снизится до 62 долларов за баррель.

"Было время, когда нефть стоила 150 долларов, было время, когда ее стоимость опускалась до 25-30 долларов. Когда нефть стоила 150 долларов, многие предполагали, что цена вырастет до 200 долларов. Однако я никогда в это не верил", — заявил Семински.

По его словам, в настоящее время управление энергетической информации изучает возможные последствия низких цен на нефть. В этой связи Семински отметил, что если стоимость черного золота упадет до 60 долларов за баррель, в США прекратится рост добычи сланцевой нефти. Он также указал, что прогнозировать динамику цен на нефть в настоящее время тяжело из-за геополитической напряженности в Ливии, Ираке и некоторых других странах.