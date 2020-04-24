​Нефть вновь выросла в цене

Цена на нефть Brent выросла в ходе торгов на Лондонской биржей ICE в пятницу, 24 апреля.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 06:44 по бакинскому времени времени фьючерсный контракт на баррель нефти марки Brent с поставкой в июне 2020 года стоил 22,40 доллара США, показав рост на 5,02 процента.

20 апреля стоимость фьючерсного контракта на поставку барреля нефти американской марки WTI впервые в истории опустилась ниже нуля и достигла минус 40 долларов США. Это случилось в последний день торгов данным контрактом. Произошедшее объяснялось стремлением трейдеров избавиться от лишних объемов в условиях падения спроса и нехватки хранилищ.