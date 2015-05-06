​Нефть вновь подорожала

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 2,50% или 1,47 долларов и составила 60,40 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдаются положительные сдвиги. Цена этой марки нефти на мировом рынке выросла на 1,61% или же 1,07 долларов и составила 67,52 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 69 долларов/баррель.