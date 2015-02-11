Нефть вновь подешевела

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) упала на 5,68% или 2,84 долларов и составила 50,02 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подорожала на 3,38% или 1,91 долларов и составила 56,43 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 57 долларов/баррель.