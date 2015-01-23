Нефть вновь подешевела

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 3,17% или 1,47 долларов и составила 46,31 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах снижение наблюдалось также и в стоимости нефти марки Brent, которая упала на 1,05% или 0,51 долларов и составила 48,52 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 53 долларов/баррель.