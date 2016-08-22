Нефть вновь дешевеет

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть 22 августа начали падение после трех недель роста. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, нефть падает из-за данных статистики от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым число буровых установок в США за минувшую неделю выросло.

По данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 19 августа рабочей недели число буровых установок в США увеличилось на 10 единиц или на 2,07% - до 491 единицы. Количество нефтяных буровых установок выросло на 10 единиц или на 2,52% - до 406 штук. Число газодобывающих установок не изменилось и составило 83 единицы. В годовом выражении показатель снизился на 394 единицы или на 44,5%. Напомним, что число действующих установок впервые с февраля этого года превысило отметку в 400 единиц.

"Есть много противоречивых факторов в данный момент, и цены, как ожидается, будут изменяться в преддверие встречи ОПЕК", - приводит газета The Wall Street Journal мнение аналитика банка OCBC Барнабаса Гана (Barnabas Gan).

Отметим, что рост ожиданий встречи стран-членов ОПЕК в сентябре для возможного обсуждения заморозки уровня добычи нефти вызвал сильный рост цен на нефть. Так, за последние 3 недели стоимость нефти марки Brent подорожала на 23,27% - с 41,55 до 51,22 доллара/баррель. Однако после отчета о росте буровых установок в США стоимость Brent снизилась на 2,26% - до 50,06 доллара/баррель.

Аналитическая группа Report считает, что в ближайший год нефтяные цены сохранятся в диапазоне 35-55 долларов/баррель. Согласно прогнозам, глобальный экономический кризис обострится и продлится до 2020 года. В результате нефтяные цены могут упасть ниже 20 долларов за баррель.