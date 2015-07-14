Нефть вновь дешевеет

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 1,02% или 0,54 доллара и составила 52,20 доллара США.

Как сообщает Report, на биржах отрицательная динамика также наблюдалась и в стоимости нефти марки Brent, которая подешевела на 1,50% или 0,88 доллара и составила 57,85 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 597 долларов/баррель.