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    Нефть вновь дешевеет

    Стоимость нефти марки Brent снизилась до 57,85 долларов/баррель

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 1,02% или 0,54 доллара и составила 52,20 доллара США.

    Как сообщает Report, на биржах отрицательная динамика также наблюдалась и в стоимости нефти марки Brent, которая подешевела на 1,50% или 0,88 доллара и составила 57,85 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 597 долларов/баррель.

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