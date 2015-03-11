​Нефть в Азербайджане подешевела на 4,5%

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Сегодня стоимость сырой нефти марки Azeri LT CIF, экспортируемой Азербайджаном через порты Супса, Батуми и Джейхан, упала на 4,5%. Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Согласно информации, в настоящее время стоимость нефти марки Аzeri LT CIF составляет 58,22 долларов.

Напомним, что в конце прошлой недели нефть стоила 62,54 долларов/баррель, а вчера - 60,96 долларов/баррель.