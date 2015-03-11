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    ​Нефть в Азербайджане подешевела на 4,5%

    Стоимость нефти марки Azeri LT CIF упала до 58,22 долларов/баррель

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Сегодня стоимость сырой нефти марки Azeri LT CIF, экспортируемой Азербайджаном через порты Супса, Батуми и Джейхан, упала на 4,5%. Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    Согласно информации, в настоящее время стоимость нефти марки Аzeri LT CIF составляет 58,22 долларов. 

    Напомним, что в конце прошлой недели нефть стоила 62,54 долларов/баррель, а вчера - 60,96 долларов/баррель. 

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