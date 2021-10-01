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Нефть Urals в сентябре подорожала в 1,8 раза

Нефть Urals в сентябре подорожала в 1,8 раза Средняя цена нефти марки Urals, основного товара российского экспорта, в сентябре выросла на 6,6% к августу этого года и в 1,8 раза — к сентябрю 2020 года, до 72,46 доллара США за баррель.
Энергетика
1 октября 2021 г. 14:27
Нефть Urals в сентябре подорожала в 1,8 раза

Средняя цена нефти марки Urals, основного товара российского экспорта, в сентябре выросла на 6,6% к августу этого года и в 1,8 раза — к сентябрю 2020 года, до 72,46 доллара США за баррель.

Как передает Report, об этом сообщил Минфин России.

"Средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2021 года сложилась в размере 72,46 доллара США за баррель, что в 1,8 раза выше, чем в сентябре 2020 года (40,91 доллара за баррель)", — говорится в сообщении министерства.

В августе этого года марка Urals стоила в среднем 68 долларов США за баррель.

Средняя цена Urals в январе-сентябре этого года составила 65,96 доллара США за баррель против 40,84 доллара США за баррель в аналогичном периоде 2020 года.

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