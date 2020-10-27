Нефть Urals снова стала дороже Brent в Европе на фоне низкого предложения

Премия в цене российской экспортной нефти Urals в Европе к эталону Brent достигла максимума с июля

Премия в цене российской экспортной нефти Urals в Европе к эталону Brent достигла максимума с июля на фоне снижения предложения.

Как передает Report, об этом сообщает Argus.

Так, стоимость Urals в понедельник на северо-западе Европы (cif Роттердам) держалась на 0,55 долларов США за баррель дороже Brent. В Средиземноморье (cif Аугуста) премия выросла сразу на 0,60 долларов США за баррель, до 0,75 долларов США за баррель к Североморскому датированному.

Поставки российской нефти из портов в ноябре снизятся на 130 тыс. б/с по сравнению с октябрем, до минимального уровня с июля, до 1,02 млн б/с, согласно позиционным графикам отгрузок. Причиной сокращения экспорта может стать рост загрузки российских НПЗ в ноябре после завершения сезонных ремонтов на многих предприятиях.

Самое заметное снижение поставок придется на балтийские порты - на 90 тыс. б/с по сравнению с октябрем, до минимального уровня с июля, до почти 770 тыс. б/с. Отгрузки Urals из Новороссийска уменьшатся примерно на 40 тыс. б/с, до уровня сентября - 250 тыс. б/с.