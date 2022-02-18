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Нефть упала в цене на перспективах увеличения предложения

Нефть упала в цене на перспективах увеличения предложения Мировые цены на нефть в пятницу утром снизились на перспективах увеличения предложения на нефтяном рынке на фоне переговоров по ядерной сделке между США и Ираном.
Энергетика
18 февраля 2022 г. 09:30
Нефть упала в цене на перспективах увеличения предложения

Мировые цены на нефть в пятницу утром снизились на перспективах увеличения предложения на нефтяном рынке на фоне переговоров по ядерной сделке между США и Ираном.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,6% — до 92,41 доллара США за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,74%, до 91,06 доллара за баррель.

Нефтяные котировки в пятницу утром находятся под давлением перспектив увеличения предложения на рынке "черного золота". Инвесторы продолжают следить за переговорами по ядерной сделке между США и Ираном.

Как пишет газета Wall Street Journal, США и их союзники были близки к возобновлению ядерной сделки с Ираном. "Перспективы потенциального выхода на рынок одного миллиона баррелей в день оказали давление на цены на нефть", — добавили эксперты.

Трейдеры в пятницу также ожидают еженедельную статистику по действующим нефтяным буровым установкам в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За прошлую неделю их число увеличилось на 19, до 516 агрегатов.

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Версия на английском языке Oil falls in price amid prospects of increase in supply

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