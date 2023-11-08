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Цена нефти марки Brent составила 81,6 доллара за баррель

Цена нефти марки Brent составила 81,6 доллара за баррель Цены на нефть эталонных марок незначительно снизились в ходе торгов в среду после того, как днем ранее они резко упали до минимальных значений с 21 июля.
Энергетика
8 ноября 2023 г. 09:52
Цена нефти марки Brent составила 81,6 доллара за баррель

Цены на нефть эталонных марок незначительно снизились в ходе торгов в среду после того, как днем ранее они резко упали до минимальных значений с 21 июля.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", котировки январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составили 81,58 доллара за баррель, что на 0,03 доллара (на 0,04%) ниже цены на закрытие прошлой сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустилась на 0,21 доллара (на 0,27%) и составляет 77,16 доллара за баррель.

Министерство энергетики США во вторник ухудшило прогноз стоимости Brent на текущий год до 83,99 доллара за баррель с 84,09 доллара за баррель, на 2024 год - до 93,24 доллара за баррель с 94,91 доллара за баррель. Оценка для WTI на следующий год ухудшена на 1,8% по сравнению с октябрьским прогнозом - до 89,24 доллара за баррель.

Среди факторов, оказывающих давление на нефтяные котировки, ведомство отмечает снижение мировых запасов, риски перебоев поставок, а также влияние добровольных сокращений добычи рядом стран ОПЕК+.

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