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Нефть умеренно подорожала на ожиданиях по спросу и новостях о госдолге США

Нефть умеренно подорожала на ожиданиях по спросу и новостях о госдолге США Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно выросли.
Энергетика
23 мая 2023 г. 09:27
Нефть умеренно подорожала на ожиданиях по спросу и новостях о госдолге США

Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно выросли.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры оценивают перспективы сезонного спроса и усилия ОПЕК+ по сокращению добычи, следя также за новостями по потолку госдолга США.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,16%, до 76,11 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,21%, до 72,2 доллара.

Рынки оценивают перспективы летнего сезона, когда спрос на бензин традиционно растет из-за автомобильных поездок.

В то же время трейдеры продолжают оценивать усилия ОПЕК+ по снижению добычи. Ранее в мае вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия с мая вышла на обещанный объем сокращения добычи нефти в 500 тыс. баррелей в сутки. Также днем ранее генеральный секретарь ОПЕК Хейсам аль-Гейс отметил, что мировому нефтяному сектору необходимы инвестиции в размере более 12 трлн долларов до 2045 года.

Трейдеры продолжают следить и за новостями из США, где проходят обсуждения по вопросу повышения потолка госдолга. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил после встречи с президентом Джо Байденом, что уверен в успехе переговоров по потолку госдолга, а сам Байден назвал встречу с Маккарти по госдолгу продуктивной. В то же время Маккарти отметил, что бездействие Байдена может привести к дефолту США.

Глобальные риски могут отразиться на экономических перспективах, что негативно влияет на прогнозы нефтяного спроса.

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Версия на английском языке Oil rises moderately on demand expectations and reports on US national debt

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