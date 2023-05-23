Нефть умеренно подорожала на ожиданиях по спросу и новостях о госдолге США

Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно выросли.

Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно выросли.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры оценивают перспективы сезонного спроса и усилия ОПЕК+ по сокращению добычи, следя также за новостями по потолку госдолга США.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,16%, до 76,11 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,21%, до 72,2 доллара.

Рынки оценивают перспективы летнего сезона, когда спрос на бензин традиционно растет из-за автомобильных поездок.

В то же время трейдеры продолжают оценивать усилия ОПЕК+ по снижению добычи. Ранее в мае вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия с мая вышла на обещанный объем сокращения добычи нефти в 500 тыс. баррелей в сутки. Также днем ранее генеральный секретарь ОПЕК Хейсам аль-Гейс отметил, что мировому нефтяному сектору необходимы инвестиции в размере более 12 трлн долларов до 2045 года.

Трейдеры продолжают следить и за новостями из США, где проходят обсуждения по вопросу повышения потолка госдолга. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил после встречи с президентом Джо Байденом, что уверен в успехе переговоров по потолку госдолга, а сам Байден назвал встречу с Маккарти по госдолгу продуктивной. В то же время Маккарти отметил, что бездействие Байдена может привести к дефолту США.

Глобальные риски могут отразиться на экономических перспективах, что негативно влияет на прогнозы нефтяного спроса.