Нефть умеренно подорожала на опасениях за поставки

Мировые цены на нефть после снижения днем ранее выросли в четверг утром на фоне сохраняющихся опасений за поставки сырья при устойчивом спросе.

Мировые цены на нефть после снижения днем ранее выросли в четверг утром на фоне сохраняющихся опасений за поставки сырья при устойчивом спросе.

Как передает Report, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,3% — до 118,87 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,45%, до 115,83 доллара. В среду нефть подешевела на 2,2% и 3% соответственно.

Сочетание опасений за поставки на фоне санкций против российского энергетического сектора и позитивных ожиданий по спросу со стороны Китая, одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти, остается базовой поддержкой для нефтяных цен. Стоимость Brent не опускалась ниже 100 долларов за баррель с 25 апреля, WTI — с 11 мая.

Поддерживает рост котировок и некоторая коррекционная динамика. Удешевление нефти днем ранее превышало 2% после публикации статистики из США. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 10 июня неожиданно выросли на 2 млн баррелей, хотя ожидалось снижение на 1,3 млн баррелей. Запасы дистиллятов выросли сильнее прогноза, а бензина — неожиданно снизились. Добыча за неделю выросла на 100 тыс. баррелей в сутки — до 12 млн баррелей в сутки.