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Нефть подешевела

Нефть подешевела Мировые цены на нефть во вторник утром несколько снизились в связи с возможностью использования этого сырья из стратегических запасов США и ряда других стран, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
23 ноября 2021 г. 09:39
Нефть подешевела

Мировые цены на нефть во вторник утром несколько снизились в связи с возможностью использования этого сырья из стратегических запасов США и ряда других стран, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.41 (по бакинскому времени) стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,49%, до 79,31 доллара США за баррель, при этом ранее во вторник она опустилась ниже 78 долларов США, впервые почти за два месяца. Январские фьючерсы на WTI подешевели на 0,04%, до 76,19 доллара США за баррель.

Инвесторы оценивают сообщения СМИ о том, что президент США Джозеф Байден "распечатает" резервный запас нефти в стране уже во вторник. Эти меры могут поддержать аналогичными действиями Индия, Япония и Южная Корея, добавило агентство Bloomberg.

"Выпуск 35 миллионов баррелей из США окажется достаточно значительным. Если принять в расчет объемы добычи других стран, это выглядит довольно существенно", — полагает аналитик ING Уоррен Паттерсон, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

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