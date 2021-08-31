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Нефть умеренно дешевеет на опасениях за спрос в Китае

Нефть умеренно дешевеет на опасениях за спрос в Китае Мировые цены на нефть несколько снижаются во вторник утром на ситуации с новым коронавирусом в крупнейшем потребителе сырья Китае, что ставит под угрозу восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
31 августа 2021 г. 10:09
Нефть умеренно дешевеет на опасениях за спрос в Китае

Мировые цены на нефть несколько снижаются во вторник утром на ситуации с новым коронавирусом в крупнейшем потребителе сырья Китае, что ставит под угрозу восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,29%, до 72,02 доллара США за баррель, октябрьских — на 0,23%, до 73,24 доллара США. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,26%, до 69,03 доллара США за баррель.

Ненадолго утихнувшие опасения вокруг коронавируса вновь вернулись на рынки. Вспышки штамма "дельта" в Китае привели к новым дополнительным ограничениям и снизили экономическую активность в стране. Такие обстоятельства с большой вероятностью негативно отразятся на спросе на нефть, что оказывает давление на цены.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за последствиями урагана "Ида". Ранее минэнерго США сообщило, что ураган сказался на работе по меньшей мере девяти нефтеперерабатывающих заводов в американском штате Луизиана. А по данным сырьевой аналитической компании Kpler, которую цитирует газета Wall Street Journal, нефть дешевеет, поскольку ураган "Ида" препятствует экспорту нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо, и происходит затоваривание ими.

При этом инвесторы оценивают сообщения о полном восстановлении добычи нефти мексиканской нефтегазовой компанией Pemex. Ранее в августе на одной из платформ концерна произошел пожар, что привело к приостановке добычи сырья.

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