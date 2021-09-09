Нефть торгуется выше 72 долларов за баррель

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures днем (по бакинскому времени) в четверг составила 72,66 доллара за баррель, что на 0,06 доллара (0,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти кон

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures днем (по бакинскому времени) в четверг составила 72,66 доллара за баррель, что на 0,06 доллара (0,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 0,91 доллара (1,3%) - до 72,6 доллара за баррель.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) незначительно снизилась до 69,27 доллара за баррель (рост на 0,03 доллара или 0,04%) по сравнению с итоговыми данными предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов составляла 69,3 доллара за баррель.