О нас
Report Georgia
Аудио новости

Нефть торгуется выше 72 долларов за баррель

Нефть торгуется выше 72 долларов за баррель Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures днем (по бакинскому времени) в четверг составила 72,66 доллара за баррель, что на 0,06 доллара (0,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти кон
Энергетика
9 сентября 2021 г. 16:18
Нефть торгуется выше 72 долларов за баррель

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures днем (по бакинскому времени) в четверг составила 72,66 доллара за баррель, что на 0,06 доллара (0,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 0,91 доллара (1,3%) - до 72,6 доллара за баррель.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) незначительно снизилась до 69,27 доллара за баррель (рост на 0,03 доллара или 0,04%) по сравнению с итоговыми данными предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов составляла 69,3 доллара за баррель.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Замминистра спорта РФ: У Азербайджана - хороший опыт в организации мероприятий
Замминистра спорта РФ: У Азербайджана - хороший опыт в организации мероприятий
9 сентября 2021 г. 16:37
Подразделения Азербайджанской армии в Нахчыване провели комплексные учения
Подразделения Азербайджанской армии в Нахчыване провели комплексные учения
9 сентября 2021 г. 12:36
Закон Об охране здоровья населения будет пересмотрен
Закон "Об охране здоровья населения" будет пересмотрен
9 сентября 2021 г. 12:30
Минобразования: Невакцинированные работники образования не будут допущены в школы
Минобразования: Невакцинированные работники образования не будут допущены в школы
9 сентября 2021 г. 11:49
В Лачынском районе продолжаются совместные азербайджано-турецкие учения
В Лачынском районе продолжаются совместные азербайджано-турецкие учения
9 сентября 2021 г. 11:02
В Грузии число умерших от коронавируса превысило 8 тысяч
В Грузии число умерших от коронавируса превысило 8 тысяч
9 сентября 2021 г. 10:53
Завершен выбор специальностей в колледжи
Завершен выбор специальностей в колледжи
8 сентября 2021 г. 14:21
Умер приговоренный к тюремному заключению экс-глава Агстафы
Умер приговоренный к тюремному заключению экс-глава Агстафы
8 сентября 2021 г. 13:40
В Минздраве Азербайджана созданы новые сферы деятельности
В Минздраве Азербайджана созданы новые сферы деятельности
8 сентября 2021 г. 12:41
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект О репродуктивном здоровье
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект "О репродуктивном здоровье"
8 сентября 2021 г. 12:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi