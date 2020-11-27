Нефть торгуется разнонаправленно: сомнения по поводу вакцин остановили ралли

Brent и WTI подорожали на этой неделе примерно на 6%

Цены на нефть снизились на фоне слабых торгов из-за Дня благодарения в США. Нефть марки WTI подешевела на фоне опасений по поводу избыточного предложения и сомнений в отношении вакцин, которые остановят пандемию коронавируса.

Как передает Report, стоимость барреля февральской нефти Brent 27 ноября к 10:52 (по бакинскому времени) составила 47,79 долларов США (0,00%). Баррель январской нефти WTI торговался по 45 долларов США (-1,55%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 47,79 и 45,71 долларов США соответственно

Оба эталонных контракта подорожали примерно на 6% на этой неделе после того, как AstraZeneca объявила, что ее вакцина от COVID-19 может иметь до 90% эффективности. Ранее было заявлено об успешных испытаниях двух других вакцин, которые также находятся в стадии разработки.

Однако ученые выразили сомнения в том, насколько надежными были результаты испытаний, после чего эйфория вокруг медикаментов, призванных остановить пандемию коронавируса, испарилась.

«Поскольку рост цен на нефть в ноябре был основан на ожиданиях, настроениях и спекулятивных быстрых деньгах, назрела некоторая коррекция», — сказал Джеффри Халли, старший аналитик рынка OANDA.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие производители, которые входят в группу ОПЕК+, склоняются к отсрочке запланированного на январь будущего года увеличения добычи нефти, сообщили три источника, близких к ОПЕК+.

Согласно утвержденному в апреле графику в январе группа планировала увеличить добычу на 1,9 млн баррелей в сутки (б/с). Министры стран-участниц ОПЕК+ должны встретиться в начале следующей недели.

Давление на цены оказало также растущее производство нефти в Ливии и тот факт, что многие люди игнорируют советы о блокировке и путешествуют.

По данным Управления транспортной безопасности США (TSA), около 6 млн американцев совершили авиаперелеты в период с 20 по 25 ноября перед выходными на День благодарения, игнорируя совет Центров по контролю за заболеваниями (CDC) оставаться дома.