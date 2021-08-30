Нефть торгуется разнонаправленно на различных факторах

Мировые цены на нефть в понедельник утром торгуются разнонаправленно на различных факторах, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть в понедельник утром торгуются разнонаправленно на различных факторах, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,24%, до 71,88 доллара США за баррель, октябрьских — на 0,06%, до 72,74 доллара США. Октябрьские фьючерсы на WTI при этом подешевели на 0,23%, до 68,58 доллара США за баррель.

На рынке нефти в понедельник утром наблюдается разнонаправленная динамика. С одной стороны, снижению цен на "черное золото" способствует фактор коррекции после резкого роста в последние дни (только за прошлую неделю более чем на 10%). С другой стороны, положительной динамике способствуют перебои в поставках, возникшие вследствие урагана "Ида".

Так, по данным аналитиков Commonwealth Bank of Australia, которые приводит газета Wall Street Journal, "Ида" привела к прекращению добычи 1,74 миллиона баррелей нефти в день в Мексиканском заливе, что эквивалентно примерно 96% добычи там, или 1,7% мировых поставок нефти.