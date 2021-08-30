О нас
Report Georgia
Аудио новости

Нефть торгуется разнонаправленно на различных факторах

Нефть торгуется разнонаправленно на различных факторах Мировые цены на нефть в понедельник утром торгуются разнонаправленно на различных факторах, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
30 августа 2021 г. 10:31

Мировые цены на нефть в понедельник утром торгуются разнонаправленно на различных факторах, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,24%, до 71,88 доллара США за баррель, октябрьских — на 0,06%, до 72,74 доллара США. Октябрьские фьючерсы на WTI при этом подешевели на 0,23%, до 68,58 доллара США за баррель.

На рынке нефти в понедельник утром наблюдается разнонаправленная динамика. С одной стороны, снижению цен на "черное золото" способствует фактор коррекции после резкого роста в последние дни (только за прошлую неделю более чем на 10%). С другой стороны, положительной динамике способствуют перебои в поставках, возникшие вследствие урагана "Ида".

Так, по данным аналитиков Commonwealth Bank of Australia, которые приводит газета Wall Street Journal, "Ида" привела к прекращению добычи 1,74 миллиона баррелей нефти в день в Мексиканском заливе, что эквивалентно примерно 96% добычи там, или 1,7% мировых поставок нефти.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Oil prices vary on global markets

Самое читаемое

Новый парк Баку площадью в 43 га
ФотоНовый парк Баку площадью в 43 га
27 августа 2021 г. 19:31
Увековечена память азербайджанцев, погибших за Украину
ФотоУвековечена память азербайджанцев, погибших за Украину
27 августа 2021 г. 19:15
Арестован зять народного артиста Алима Гасымова 
Арестован зять народного артиста Алима Гасымова 
24 августа 2021 г. 15:48
Оглашено число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки
Оглашено число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки
23 августа 2021 г. 19:58
Президент и первая леди приняли участие в открытии нового парка в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии нового парка в Баку
26 августа 2021 г. 14:37
МЭПР: Уровень Каспия упал на 1,5 метра
МЭПР: Уровень Каспия упал на 1,5 метра
26 августа 2021 г. 11:07
Утвержден план на 2021/2022 учебный год
Утвержден план на 2021/2022 учебный год
23 августа 2021 г. 19:20
На проспекте Гейдара Алиева начался пожар 
На проспекте Гейдара Алиева начался пожар 
24 августа 2021 г. 15:03
Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане
Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане
28 августа 2021 г. 13:08
Мехрибан Алиева – первый вице-президент страны-победительницы
Мехрибан Алиева – первый вице-президент страны-победительницы
26 августа 2021 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi