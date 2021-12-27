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Нефть торгуется разнонаправленно на неоднозначном внешнем фоне

Нефть торгуется разнонаправленно на неоднозначном внешнем фоне Нефть в понедельник утром торгуется без единой динамики на неоднозначном внешнем фоне, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
27 декабря 2021 г. 09:28
Нефть торгуется разнонаправленно на неоднозначном внешнем фоне

Нефть в понедельник утром торгуется без единой динамики на неоднозначном внешнем фоне, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.05 (по бакинскому времени) цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,16% — до 75,92 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI снизилась на 0,87% — до 73,15 доллара США за баррель.

Нефтяные трейдеры под конец календарного года воздерживаются от резких действий. При этом в следующий вторник, 4 января, рынок ждет очередного заседания ОПЕК+.

"Цены на нефть неоднозначны, поскольку фокус смещается на предстоящее заседание ОПЕК + 4 января, на котором альянс, как ожидается, решит, продолжать ли увеличение добычи на 400 тысяч баррелей в день", — пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков.

Кроме того, по данным агентства Bloomberg, Япония начала продажу нефти из стратегических резервов для снижения цен. Ранее свои стратегические запасы распечатали США, Великобритания, Южная Корея.

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Версия на азербайджанском языке Dünya bazarında neftin qiyməti fərqli dinamika nümayiş etdirir
Версия на английском языке Oil prices vary amid external fluctuations

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