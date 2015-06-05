Нефть стремительно дешевеет

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 5,32% или 3,26 долларов и составила 58,00 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах снижение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подешевела на 2,77% или 1,77 долларов и составила 62,03 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 65 долларов/баррель.