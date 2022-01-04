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Нефть стабильна в преддверии январского саммита ОПЕК+

Нефть стабильна в преддверии январского саммита ОПЕК+ Цены на нефть в ходе утренних торгов незначительно выросли. Инвесторы ожидают, что в ходе министерского саммита ОПЕК+ производители увеличат предложение. По мнению участников рынка, это признак того, что спрос на топливо остается устойчивым, несмотря на р
Энергетика
4 января 2022 г. 11:44
Нефть стабильна в преддверии январского саммита ОПЕК+

Цены на нефть в ходе утренних торгов незначительно выросли. Инвесторы ожидают, что в ходе министерского саммита ОПЕК+ производители увеличат предложение. По мнению участников рынка, это признак того, что спрос на топливо остается устойчивым, несмотря на распространение варианта COVID-19 Omicron.

Как передает Report со ссылкой на Investing.com, стоимость барреля мартовской нефти Brent составила 79,06 доллара США (+0,10%). Баррель февральской нефти WTI торговался по 76,15 доллара США (+0,09%). В ходе предыдущих торгов оба эталонных контракта подорожали более чем на 1%.

«Движущей силой номер один [для мировых цен на нефть] на данный момент является контроль предложения со стороны ОПЕК+. Перебои с добычей в Ливии и Эквадоре также оказывают поддержку [рынку]», — сказал Вирендра Чаухан, аналитик Energy Aspect.

Чаухан также подчеркнул, что опасения по поводу спроса на топливо из-за распространения Omicron ослабевают, а запланированные высвобождения нефти из различных национальных стратегических запасов нефти оказались меньше, чем ожидалось.

Представители стран-участниц группы ОПЕК+ должны встретиться 4 января. Совместный министерский комитет по мониторингу (JMMC) соберется в 16:00 (по бакинскому времени), а затем в 17:00 в режиме видеоконференцсвязи состоится министерское совещание.

Три источника в ОПЕК+ сообщили агентству Reuters, что группа, вероятно, будет придерживаться своего плана по увеличению добычи на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале, как она делала каждый месяц с августа.

Аналитики RBC Capital Markets заявили, что ОПЕК+ вряд ли изменит курс, учитывая текущие прогнозы цен, давление со стороны администрации президента США Джо Байдена с целью увеличения предложения и отсутствие новых серьезных ограничений мобильности, связанных с COVID-Omicron.

«Хотя количество случаев заболевания Omicron продолжает расти в ключевых географических регионах, отсутствие широко распространенных ограничений блокировки, вероятно, будет сдерживать краткосрочные опасения относительно спроса», — отмечают аналитики RBC.

Несмотря на появление Omicron и его потенциальное влияние на международные поездки, такие страны, как Австралия, придерживаются своих планов открытия.

Однако аналитики предупредили, что ОПЕК+, возможно, придется изменить курс, если напряженность между Западом и РФ из-за Украины обострится и ударит по поставкам топлива или если ядерные переговоры Ирана с крупными державами достигнут прогресса, что приведет к отмене нефтяных санкций в отношении Исламской республики.

«Мы думаем, что эти два события… могут быстро изменить траекторию цен и проверить механизм быстрого реагирования ОПЕК», — заявили аналитики RBC.

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Версия на английском языке Oil prices stable ahead of January OPEC+ summit

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