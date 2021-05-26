Нефть стабильна: надежды на повышение спроса на топливо в США сохраняются

Стоимость барреля августовской нефти Brent составила 68,01 доллара США

Цены на нефть оставались стабильными в ходе утренних торгов. Опасения, что возможное возобновление поставок из Ирана вызовет перенасыщение, были нивелированы надеждами на повышение спроса на топливо в США после публикации недельного отчета Американского института нефти (API).

Как передает Report, стоимость барреля августовской нефти Brent 26 мая к 10:25 (по бакинскому времени) составила 68,01 доллара США (+0,03%). Баррель июльской нефти WTI торговался по 66,03 доллара США (-0,06%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 68,49 и 66,07 долларов США соответственно.

Накануне оба эталонных контракта достигли самого высокого недельного уровня на фоне усиления надежд на рост спроса в связи с приближением летнего сезона вождения в Северном полушарии. Поддержку ценам также оказало снятие карантинных ограничений в ряде стран.

Запасы сырой нефти и топлива в США упали на прошлой неделе на 439 тыс. баррелей. При этом запасы бензина снизились на 2 млн баррелей, а запасы дистиллятов — на 5,1 млн баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти.

«Данные API были позитивными, однако инвесторы уделяли больше внимания переговорам по Ирану, потому что влияние возможного возвращения иранской нефти на рынок было более значительным», — сказал Reuters Казухико Сайто, главный аналитик товарного брокера Fujitomi Co.

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабиеи 25 мая заявил, что он оптимистично настроен по поводу того, что Тегеран вскоре достигнет соглашения на переговорах с мировыми державами о возобновлении ядерной сделки 2015 года. В то же время представитель Тегерана предупредил, что еще решены не все серьезные проблемы.

Непрямые переговоры между Соединенными Штатами и Ираном возобновились в Вене на этой неделе после того, как Тегеран и ядерное агентство ООН продлили соглашение о мониторинге ядерной программы ближневосточного государства.

Иран и мировые державы ведут переговоры в Вене с апреля, чтобы выработать шаги, которые Тегеран и Вашингтон должны предпринять в отношении санкций и ядерной деятельности, чтобы вернуться к полному соблюдению ядерного пакта 2015 года Ирана с мировыми державами.

Аналитики полагают, что Иран может обеспечить от 1 до 2 млн баррелей в сутки дополнительных поставок нефти, если будет заключена сделка и сняты санкции.