Нефть стабилизируется после всплеска накануне

Цены на нефть стабилизировались в ходе утренних торгов в Азии после максимального скачка за четыре недели на фоне признаков быстрого ужесточения рынка США.

Цены на нефть стабилизировались в ходе утренних торгов в Азии после максимального скачка за четыре недели на фоне признаков быстрого ужесточения рынка США.

Как передает Report со ссылкой на Investing.com, стоимость барреля августовской нефти Brent 22 июня к 09:53 (по бакинскому времени) составила 75,09 доллара США (+0,25%). Баррель августовской нефти WTI торговался по 73,17 долларов США (+0,07%). Предыдущие торги завершились на уровне 74,9 и 73,12 долларов США соответственно.

Утром фьючерсы на WTI в Нью-Йорке торговались около 73 долларов США за баррель после роста на 2,8% в ходе предыдущих торгов. Рынок продолжает укрепляться в бычьей структуре, и нефть WTI торгуется на самом широком за последние семь лет уровня бэквордации. Genscape Inc. сообщила, что запасы в ключевом американском хранилище Кушинг снова упали на прошлой неделе с самого низкого уровня с марта 2020 года.

Нефть подорожала более чем на 50% в этом году, поскольку устойчивый отскок от пандемии в США, Китае и Европе приводит к увеличению потребления топлива. В то же время возвращение COVID-19 в некоторых частях Азии стало напоминанием о том, что процесс восстановления спроса будет неравномерным. В частности, в Индии обнаружена новая мутация коронавируса, получившая название delta+. При этом его предыдущая версия — delta — становится доминантной во всем мире.

Тем не менее, по данным Bank of America Corp, глобальный эталонный сорт Brent может вырасти до 100 долларов США за баррель в следующем году из-за восстановления туристического спроса.

Одна небольшая медвежья новость на фоне всеобщего оптимизма — это подавление Китаем частных нефтеперерабатывающих заводов. На фоне расследования Пекина в этом секторе вторая партия квот на импорт сырой нефти в 2021 году, выделенная независимым производителям, оказалась примерно на 35% меньше, чем годом ранее.

В начале недели быстрый спрэд для Brent составил 0,85 доллара США при бэквордации, когда краткосрочные цены дороже, чем более поздние. Для сравнения: в начале прошлой недели этот показатель составлял 0,57 долларов США за баррель.