​Нефть марки WTI обогнала Brent на фоне неожиданного сокращения запасов в США

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ На прошедшей неделе на мировых рынках восстановилось спокойствие в преддверии долгожданного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), на котором с большой долей вероятности впервые за почти десять лет могла быть увеличена процентная ставка. В итоге Джанет Йеллен и ее команда решили оставить политический курс без изменения, а сопроводительное заявление содержало довольно "мягкие" формулировки.

Как сообщает Report, по мнению стратега и директор отдела биржевых продуктов брокерской компании Saxo Bank Оле Слот Хансена, несмотря на высокую экономическую активность и обнадеживающую статистику занятости в США, чрезмерная рыночная волатильность в конце августа, динамика цен на сырьевых рынках и политика Китая в отношении национальной валюты сбили с толку и встревожили ФРС настолько, что Центральный банк предпочел не предпринимать пока никаких действий.

Когда FOMC обеспокоен развитием экономики за пределами США, в частности в Китае и других странах с развивающимися рынками, под вопросом сразу оказываются краткосрочные перспективы спроса на зависящие от экономического роста сырьевые товары, такие как энергоресурсы и промышленные металлы.

Поэтому реакция рынка не была такой уж неожиданной. Драгоценные металлы снова стали пользоваться спросом, а промышленные металлы отыграли часть предыдущих достижений. В энергетической отрасли ситуация неоднозначная: нефть сорта WTI намного обогнала сорт Brent на фоне неожиданного сокращения запасов в США при сохраняющемся избытке предложения в регионах, принадлежащих к бассейну Атлантического океана.

Нефть сорта WTI в очередной раз встретила поддержку чуть выше уровня 43 долларов, после чего пошла вверх под влиянием опубликованных в среду результатов отчета Службы энергетической информации (EIA) о запасах, согласно которым объемы, которые хранятся в ключевом центре поставки нефти WTI по фьючерсным контрактам в Кушинге (штат Оклахома), уменьшились почти на два миллиона баррелей. Помимо этого, объемы импорта и добычи нефти сократились вторую неделю подряд, при этом спрос на нефть на НПЗ вырос, так что повышение цен было гарантировано.

Краткосрочные перспективы цен на сырую нефть в целом неутешительные, учитывая ожидания ежегодного замедления спроса со стороны НПЗ в период с сентября по ноябрь, которое приведет к увеличению запасов. Хотя сезон вот-вот начнется, самые последние данные не подтверждают это ожидание и дают основание предполагать, что цена на нефть стабилизируется в середине диапазона 40-50 долларов.

Нефть сорта Brent, напротив, не смогла продолжить рост. В октябре начнется масштабная программа загрузки нефти, добываемой в бассейне Атлантического океана, к которому относится Северное море и Нигерия, - как раз тогда, когда спрос со стороны европейских НПЗ замедлится в связи с сезонными профилактическими и ремонтными работами.

Эти факторы в сочетании с непрерывными попытками американских законодателей отменить 40-летний запрет на экспорт нефти привели к уменьшению ценовой разницы между двумя этими сортами до минимального с января уровня. В случае отмены запрета американская сырая нефть станет доступна для всего мира, а это увеличит конкуренцию между производителями, и, в конечном итоге, нефть сорта WTI может снова стоить дороже сорта Brent.

В свете ожидаемого притока на рынок новых объемов нефти из Ирана в течение следующих шести месяцев и новых волнений по поводу экономического роста и возможностей потребления в развивающихся странах перспективы для роста цен остаются неутешительными. Проблема избытка предложения в ближайшее время не перестанет быть актуальной, а значит, сохраняется риск дальнейшего падения цен. Темпы добычи за пределами ОПЕК, где главенствующую роль играют США, снижаются, но, как заявили недавно в своих отчетах Служба энергетической информации и ОПЕК, положительное влияние проявится не раньше второй половины 2016 года.