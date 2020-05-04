​Нефть снова дешевеет

Цены на нефть на мировом рынке начали снижаться на этой неделе после роста на прошлой неделе.

Как сообщает Report, по состоянию на 16:20 по бакинскому времени, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской бирже Nymex снизилась на 2,88% и составила 19,21 доллара США за баррель.

Цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июле на Лондонской бирже ICE падала на 0,91% - до 26,20 долларов США за баррель.

Цены на нефть начали снижаться после новостей о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность повышения пошлин на импорт китайских товаров. Трамп пригрозил наложить пошлины на Китай в связи с сокрытием первоначальной вспышки коронавируса.