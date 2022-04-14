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Нефть снова дешевеет после резкого роста в начале недели

Нефть снова дешевеет после резкого роста в начале недели Цены на нефть упали 14 апреля после резкого роста в первой половине недели. Трейдеры оценили более крупный, чем ожидалось, рост запасов нефти в США на фоне сокращения мирового предложения.
Энергетика
14 апреля 2022 г. 09:54
Нефть снова дешевеет после резкого роста в начале недели

Цены на нефть упали 14 апреля после резкого роста в первой половине недели.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,4%, до 108,33 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки WTI упали 0,7%, до 103,56 долларов за баррель.

"Рост спроса начинает замедляться, и картина второй половины года выглядит все более мрачной", - сказала Вандана Хари, основатель поставщика услуг по анализу нефтяного рынка Vanda Insights.

Тем не менее, нефтяной комплекс в значительной степени сосредоточен на краткосрочной перспективе, и опасения по поводу нехватки предложения вытесняют эту точку зрения, сказала она.

Международное энергетическое агентство накануне предупредило, что с мая из-за санкций или добровольного эмбарго может быть остановлено примерно 3 миллиона баррелей в день добычи российской нефти.

В то же время крупные мировые трейдеры также планируют сократить в мае закупки нефти и топлива у российских государственных нефтяных компаний.

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Версия на английском языке Oil getting cheaper again after sharp increase in 1H of week

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