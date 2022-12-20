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Нефть слабо подорожала после заявлений о росте спроса в Китае

Нефть слабо подорожала после заявлений о росте спроса в Китае Мировые цены на нефть во вторник утром немного выросли, рынки оценивают перспективы роста спроса на этот вид сырья в Китае.
Энергетика
20 декабря 2022 г. 09:44
Нефть слабо подорожала после заявлений о росте спроса в Китае

Мировые цены на нефть во вторник утром немного выросли, рынки оценивают перспективы роста спроса на этот вид сырья в Китае.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,18%, до 79,94 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,37%, до 75,66 доллара.

Стоимость нефти немного растет, в то время как рынки оценивают заявления высших государственных лиц Китая о том, что восстановление и расширение потребления нефти должно "стать приоритетом" в 2023 году.

Также на все финансовые рынки, в том числе фьючерсные, влияет монетарная политика основных мировых регуляторов. Так, ранее во вторник ЦБ Японии оставил учетную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, при этом расширив интервал целевой доходности гособлигаций. А в самом Китае центробанк также сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - на уровне 3,65%.

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Версия на азербайджанском языке "Qara qızıl" cüzi bahalaşıb
Версия на английском языке Oil grows slightly after claims of rising demand in China

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