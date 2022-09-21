Нефть слабо подорожала на перспективах сокращения предложения

Мировые цены на нефть в среду утром немного выросли на фоне возможного сокращения предложения этого вида сырья.

Мировые цены на нефть в среду утром немного выросли на фоне возможного сокращения предложения этого вида сырья.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличились на 0,18%, до 90,78 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,13%, до 84,05 доллара.

В среду утром рынки оценивают перспективы сокращения предложения "черного золота". Так, инвесторы все еще беспокоятся из-за предстоящего вступления в силу эмбарго со стороны ЕС на российскую нефть, которое намечено на конец года.