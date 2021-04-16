Нефть слабо дорожает на статистике из Китая

Цена июньских фьючерсов на Brent превысила 67 долларов США

Стоимость нефти незначительно растет в пятницу, — инвесторы отыгрывают экономические данные по Китаю, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.11 (по бакинскому времени) цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,13% — до 67,03 доллара США, майских фьючерсов на WTI — на 0,14%, до 63,55 доллара США за баррель.

Стоимость нефти продолжает расти пятую торговую сессию подряд. За текущую неделю нефть уже подорожала на 6,5-7,2%. В пятницу котировки поддерживает статистика по Китаю, одному из крупнейших потребителей нефти.

ВВП страны в первом квартале вырос на 18,3% в годовом выражении. При этом показатель оказался чуть хуже прогнозов аналитиков. А розничные продажи в Китае в марте подскочили на 34,2% в годовом выражении, что оказалось значительно лучше прогнозов.

Аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes) отмечает, что внешний фон на рынке по-прежнему противоречивый. "В США наступает автомобильный сезон, но при этом мы видим новости о том, что Индия фиксирует 200 тысяч заразившихся (коронавирусом – ред.) в сутки", — сказал он агентству Bloomberg.

По мнению аналитика, на таком фоне цены на нефть некоторое время будут оставаться в нынешнем диапазоне.