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Нефть слабо дорожает на неожиданном снижении запасов в США

Нефть слабо дорожает на неожиданном снижении запасов в США Более активному росту цен на "черное золото" мешает периодическая фиксация прибыли после слишком активного их роста - аналитики
Энергетика
17 марта 2021 г. 09:38
Нефть слабо дорожает на неожиданном снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром немного растут, в то время как инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API) о неожиданном снижении запасов сырья в США.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.06 (по бакинскому времени) цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,03%, до 68,41 доллара США, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,19%, до 64,91 доллара США за баррель.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 1 миллион баррелей, аналитики же прогнозировали их рост. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Эксперты ожидают, что ведомство сообщит о снижении этих запасов на 2,97 миллиона баррелей.

Аналитики в связи с этим также считают, что более активному росту цен на "черное золото" мешает периодическая фиксация прибыли после слишком активного их роста. "После ралли нефти в этом году неудивительно, что на ее росте фиксируется прибыль, — сказал агентству Bloomberg аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes).

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Версия на азербайджанском языке Neft cüzi bahalaşıb

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