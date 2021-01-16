Нефть серьезно падает на новых опасениях за перспективы спроса

Мировые цены на нефть в пятницу вечером значительно снижаются на возобновившихся опасениях за спрос на сырье в период пандемии коронавируса.

Мировые цены на нефть в пятницу вечером значительно снижаются на возобновившихся опасениях за спрос на сырье в период пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22:06 (бакинское время) цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 2,36%, до 55,09 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 2,42%, до 52,28 доллара США за баррель. Утром нефть дешевела на 0,2-0,3%.

Ситуация с коронавирусом в мире, которая по-прежнему остается тяжелой, вызывает новую волну опасений за спрос на нефть. Как пишет агентство Рейтер, Китай, один из крупнейших потребителей нефти в мире, в пятницу сообщил о самом большом количестве ежедневных случаев COVID-19 за более чем десять месяцев.

На фоне продолжающегося роста заболеваемости некоторые страны вновь прибегают к введению дополнительных сдерживающих мер. Так, Франция ужесточает условия въезда в страну, карантин в Великобритании может быть продлен до марта.

"Недавнее возобновление роста числа заражений коронавирусом, появление новых его вариантов, отложенное развертывание вакцины и возобновление карантинных мер в большинстве крупных экономик ОЭСР омрачила восстановление экономики и спроса. Проще говоря, краткосрочные перспективы спроса не слишком многообещающие",- рассказал агентству Рейтер нефтяной брокер PVM Стивен Бреннок.

Рынки также обратили внимание на статистику компании Baker Hughes. Согласно данным компании, за неделю, завершившуюся 15 января, число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на 13, до 373 агрегатов.