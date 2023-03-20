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Нефть с месторождения Кашаган впервые транспортируется по маршруту Актау-Баку

Нефть с месторождения Кашаган впервые транспортируется по маршруту Актау-Баку Нефть с казахстанского месторождения Кашаган впервые стала транспортироваться по маршруту Актау-Баку.
Энергетика
20 марта 2023 г. 12:38
Нефть с месторождения Кашаган впервые транспортируется по маршруту Актау-Баку

Нефть с казахстанского месторождения Кашаган впервые стала транспортироваться по маршруту Актау-Баку.

Как передает Report, oб этом сообщили в пресс-службе Азербайджанского Каспийского морского пароходства (ASCO).

"Нефть, добываемая на казахстанском месторождении Кашаган, впервые стала транспортироваться по маршруту Актау-Баку. Транспортировка нефти по новому маршруту была осуществлена танкером "Академик Хошбахт Юсифзаде" морской транспортной флотилии ASCO", - говорится в сообщении.

На танкер загружена первая партия нефти в объеме 6 900 тонн. Танкер доставит нефть из казахстанского порта Актау на азербайджанский терминал "Сангачал".

Ранее сообщалось, что казахстанская АО "КазТрансОйл" отгрузит в этом месяце 7 тыс. тонн нефти с месторождения Кашаган транзитом через Азербайджан.

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Версия на английском языке ФотоTanker 'Akademik Khoshbakht Yusifzade' involved in first transportation of Kashagan oil through Aktau-Baku route 
Версия на азербайджанском языке ФотоAktau-Bakı marşrutu ilə ilk dəfə “Kaşaqan” neftinin nəqlinə başlanılıb

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