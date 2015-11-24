​Нефть резко подорожала - АНАЛИТИКА

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Новости из Саудовской Аравии спровоцировали резкий взлет котировок нефти. Как сообщает Report, Кабинет министров Саудовской Аравии 23 ноября заявил о готовности сотрудничать со странами как входящими в ОПЕК, так и не входящими в картель, для достижения стабильности нефтяного рынка, что привело к росту цен на нефть более чем на 5%. После этого заявления цена на нефть сорта Brent за короткий период поднялась с 43,6 до 45,6 за баррель. Сейчас нефть продается по цене 45,3 долларов/баррель.

Аналитики австрийского института исследований JBC Energy GmbH и французского банка Societe Generale SA прогнозируют, что министры нефти из стран картеля на очередной встрече ОПЕК в Вене 4 декабря скорее всего сохранят квоты без изменений. Участники рынка не ждут от ОПЕК конкретных действий, направленных на удержание цены выше 40 долларов за баррель.

По мнению аналитика Citi Futures Perspective по энергоресурсам в Нью-Йорке Тима Эванса, угроза дальнейшего падения котировок до новых минимумов сохраняется: "Избыток предложения может сохраняться на протяжении всего 2016 года и первой половины 2017 года".

Руководитель отдела исследований нефтяного рынка в нью-йоркском филиале Societe Generale Майк Уиттнер считает, что ОПЕК не сделает ничего и еще больше усложнит ситуацию на рынке.

По данным анонимных источников, ОПЕК может поднять квоту до 31 млн. баррелей в сутки, чтобы учесть возврат в состав группы Индонезии.

Хотя ОПЕК продолжает добывать нефть высокими темпами, производство в США начало сокращаться. В апреле добыча нефти достигла максимума на уровне 9,6 млн. баррелей в сутки, но затем она упала до 9,2 млн. баррелей в сутки. Однако, учитывая сокращение спроса, запасы нефти в США продолжают расти.

Аналитическая группа Report считает, что спрос на нефть в ближайшие 2-3 года останется на низком уровне из-за слабого роста мировых экономик во главе с Китаем. Это приведет к наращиванию добычи странами-производителями нефти, которые хотят увеличить свои доходы и сохранить долю на рынке. В результате падение нефтяных цен неизбежно. На первоначальном этапе стоимость нефти может упасть до 35 долларов/баррель, в 2016 году - до 28 долларов/баррель. До 4 декабря прогнозируется рост цен до 47 долларов/баррель.