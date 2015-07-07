Нефть резко подешевела

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 5,39% или 2,99 долларов и составила 52,53 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах отрицательная динамика также наблюдалась и в стоимости нефти марки Brent, которая подешевела на 6,27% или 3,78 долларов и составила 56,54 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 60 долларов/баррель.