Нефть растет на позитивных данных из Европы и США

Инвесторы также опасаются падения спроса на топливо со стороны Индии - третьего по значимости импортера "черного золота"

Цены на нефть выросли благодаря восстановлению европейской экономики. В то же время на фоне коронавирусной катастрофы в Индии инвесторы опасаются падения спроса на топливо со стороны третьего по значимости импортера "черного золота".

Как передает Report со ссылкой на Investing.com, стоимость барреля июньской нефти Brent 23 апреля к 19:41 (по бакинскому времени) составила 66,16 долларов США (+1,16%). Баррель июньской нефти WTI торговался по 62,27 долларов США (+1,37%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в апреле показал более сильное, чем ожидалось, восстановление. Все больше европейских стран начали ослаблять антивирусные блокировки. В частности, Франция заявила, что школы в стране откроются 26 апреля.

«Более высокие PMI в Европе, слабеющий доллар США и некоторые планируемые карантинные ограничения в некоторых европейских странах умеренно поддержали цены на нефть, — сказал нефтяной аналитик UBS Джованни Стауново. — Обеспокоенность спросом на нефть в Индии из-за роста числа случаев COVID ограничивает потенциал роста».

По итогам недели оба эталонных контракта потеряли более 2% из-за возобновления пандемии в Индии и Японии, которые соответственно являются третьим и четвертым по величине импортерами нефти в мире.

Несколько стран, включая Австралию, Великобританию, Канаду и Объединенные Арабские Эмираты, запретили или сократили полеты из Индии. В пятницу Япония объявила новые ограничения в Токио, Осаке и двух других префектурах.

В дополнение к более оптимистичным прогнозам экономических данных по Европе и США, количество американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе упало до 13-месячного минимума.

«Перспективы спроса на нефть в США продолжают улучшаться. Последние еженедельные заявки на пособие по безработице принесли еще больше хороших макроэкономических новостей для крупнейшей экономики мира», — сказал Стивен Бреннок из нефтяного брокера PVM.

Руководство американского нефтеперерабатывающего завода Valero заявило, что спрос на бензин и дизельное топливо восстановился до 93% и 100% от уровней, зафиксированных до начала пандемии.