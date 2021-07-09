Нефть растет из-за падения запасов в США

Оба эталона потеряли почти 3% за неделю, поскольку трейдеры по-прежнему обеспокоены тем, что провал переговоров между ОПЕК и ОПЕК+ может привести к росту товарных запасов нефти

Цены на нефть были смешанными в пятницу после роста из-за падения запасов нефти и бензина в США, но все же были настроены на еженедельное снижение из-за опасений, что тупиковая ситуация с ОПЕК+ может привести к увеличению мировых запасов нефти.

Как передает Report со ссылкой на Investing.com, стоимость барреля сентябрьской нефти Brent составила 74,34 доллара США (+0,30%). Баррель августовской нефти WTI торговался по 73,24 доллара США (+0,41%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 74,2 и 72,94 долларов США соответственно.

Оба эталона потеряли почти 3% за неделю, поскольку трейдеры по-прежнему обеспокоены тем, что провал переговоров между Организацией стран-экспортеров нефти и союзниками, включая Россию, группу, известную как ОПЕК+, может привести к росту товарных запасов нефти.

«Значительное сокращение запасов в США укрепило мнение о том, что спрос на топливо растет с началом сезона вождения в США, — сказал Reuters Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities. — Поскольку не произошло значительного увеличения добычи сланцевой нефти в США, некоторые инвесторы настроены весьма оптимистично, несмотря на ссоры в ОПЕК+».

Запасы нефти и бензина в США упали. При этом спрос на бензин достиг самого высокого уровня с 2019 года, заявило накануне Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA), что свидетельствует об усилении американской экономики.

Запасы сырой нефти по итогам прошлой недели упали в Соединенных Штатах на 6,9 млн баррелей — до 445,5 млн баррелей, самого низкого уровня с февраля 2020 года. При этом ожидалось, что падение составит 4 млн баррелей. Запасы бензина упали на 6,1 млн баррелей, превзойдя прогнозное падение на 2,2 млн баррелей.

Даже при росте цен на нефть до 75 долларов США за баррель американские производители сланцевой нефти сдерживают свои обещания и ограничивают рост объемов добычи.

Тем не менее, некоторые трейдеры опасались, что у членов группы ОПЕК+ может возникнуть соблазн отказаться от ограничений добычи, которым они следовали во время пандемии, из-за срыва переговоров между крупными производителями нефти Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Источники ОПЕК + сообщили, что Россия пыталась выступить посредником, чтобы помочь обновить сделку по увеличению добычи. Кроме того, Белый дом заявил, что Соединенные Штаты провели беседы на высоком уровне с официальными лицами Саудовской Аравии и ОАЭ.