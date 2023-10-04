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Нефть продолжила падение

Нефть продолжила падение Цены на нефть марок Brent и WTI на торгах вновь опустились ниже отметок $87 и $85 за баррель соответственно впервые с 1 сентября.
Энергетика
4 октября 2023 г. 21:37
Нефть продолжила падение

Цены на нефть марок Brent и WTI на торгах вновь опустились ниже отметок $87 и $85 за баррель соответственно впервые с 1 сентября.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговых площадок ICE и NYMEX.

Стоимость декабрьского фьючерса на Brent по состоянию на 20:04 по бакинскому времени упала до $86,9 за баррель. В это же время WTI достигла отметки в $85,18. Агентство Reuters связало резкое падение фьючерсов на нефть с опасениями по поводу спроса на фоне макроэкономических рисков. В то же время министр нефти Кувейта Саад Аль Баррак заявил, что рынок нефти движется в "правильном направлении", балансируя спрос и предложение.

"Внимание рынка сместилось с краткосрочной напряженности на последствия длительного сохранения высоких процентных ставок, связанной с этим сдержанной макроэкономической среды и того, как ОПЕК+ планирует справиться с этим на встрече 26 ноября", - заявил в Investec аналитик Каллум Макферсон.

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