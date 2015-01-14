Нефть продолжает падать

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 0,39% или 0,18 долларов и составила 45,89 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах снижение наблюдалось также и в стоимости нефти марки Brent, которая упала на 1,80% или 0,84 долларов и составила 46,59 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 52 долларов/баррель.