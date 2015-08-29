Нефть продолжает дорожать

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 2,66 долларов или же 6,25% и составила 45,22 долларов.

Как сообщает Report, на биржах также наблюдались положительные изменения в стоимости нефти марки Brent. Так, стоимость нефти указанной марки подорожала на 5,24% или же 2,49 долларов и составила 50,05 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на том же уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 49 долларов/баррель.