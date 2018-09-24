Нефть продолжает дорожать

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник на заявлениях ОПЕК+.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 1,82 доллара (2,31%) и торгуются на уровне 80,62 доллара за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени увеличились на 1,37 доллара (1,94%) - до 72,15 долларов а баррель.

В ходе торгов в понедельник цена Brent поднималась до самого высокого уровня с ноября 2014 года - 80,94 доллара за баррель, тем самым превысив предыдущий максимум этого года 80,50 доллара за баррель, зафиксированный в мае.