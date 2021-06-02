Нефть продолжает дорожать после встречи ОПЕК+

Если вакцинация в Азии и Европе продолжится, а риски распространения новых штаммов COVID-19 будут не слишком высокими, альянс может настаивать на большем увеличении добычи нефти

Мировые цены на нефть в среду утром продолжают расти на решении ОПЕК+ сохранить параметры сделки, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.54 (по бакинскому времени) цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,17% — до 70,37 доллара США за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,12% — до 67,8 доллара США за баррель. Во вторник нефть подорожала на 1,5-2%.

Трейдеры продолжают оценивать итоги заседания ОПЕК+. По результатам встречи во вторник альянс сохранил прежние параметры сделки, то есть несколько увеличит добычу в июле. При этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ОПЕК+ повысил прогноз роста спроса на нефть в 2021 году до 6 миллионов баррелей в сутки с 5-5,5 миллиона, ожидавшихся в начале года.

"Нефть дорожает на утренних азиатских торгах после новостей о том, что ОПЕК+ согласился придерживаться плана постепенно наращивать добычу. Рынок, скорее всего, будет фокусироваться на следующем заседании ОПЕК+ 1 июля", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики Oanda.

Если вакцинация в Азии и Европе продолжится, а риски распространения новых штаммов COVID-19 будут не слишком высокими, альянс может настаивать на большем увеличении добычи нефти, полагают эксперты.

В четверг выйдет еженедельная статистика по коммерческим запасам нефти в США за прошлую неделю. Публикация данных была перенесена со среды в связи с выходным днем в понедельник. Аналитики ожидают снижения запасов на 2,1 миллиона баррелей против предыдущего снижения на 1,7 миллиона. В ночь на четверг свою оценку опубликует Американский институт нефти (API).