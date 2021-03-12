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Нефть продолжает дешеветь в рамках коррекции

Нефть продолжает дешеветь в рамках коррекции На нефтяном рынке сохраняется оптимизм, так как ОПЕК+ решил оставить добычу нефти на текущем уровне
Энергетика
12 марта 2021 г. 16:09
Нефть продолжает дешеветь в рамках коррекции

Мировые цены на нефть продолжают опускаться в пятницу днем в рамках коррекции после роста почти на 2,5% накануне, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 15.19 (по бакинскому времени) цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,36%, до 69,38 доллара США за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,36%, до 65,78 доллара США за баррель.

Накануне цены на нефть подскочили почти на 2,5% на росте аппетита к риску и ожиданиях по восстановлению экономики. Теперь же нефть корректируется, хотя показатели сохраняются на максимальном уровне с начала января 2020 года.

В целом на нефтяном рынке сохраняется оптимизм, так как ОПЕК+ решил оставить добычу нефти на текущем уровне (за исключением возможности увеличить ее для России и Казахстана), вакцинация от коронавируса продолжается, а власти стран продолжают оказывать поддержку восстанавливающейся экономике.

Так, президент США Джо Байден подписал в четверг программу на 1,9 триллиона долларов США, включающую, в том числе, и прямые выплаты большинству налогоплательщиков по 1 400 долларов США. Кроме того, Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP).

"Мы протестировали Brent по 70-72 доллара США, и этот уровень держится довольно хорошо. Я все еще осторожен по поводу серьезной коррекции вниз", — отметил старший экономист ABN Amro Ханс ван Клиф (Hans van Cleef), чье мнение приводит агентство Bloomberg.

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