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Нефть продолжает дешеветь в рамках коррекции почти на 1%

Нефть продолжает дешеветь в рамках коррекции почти на 1% По итогам прошлой недели "черное золото" марки Brent подорожало на 3,3%, а WTI —на 5%
Энергетика
8 июня 2021 г. 09:39
Нефть продолжает дешеветь в рамках коррекции почти на 1%

Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают опускаться в рамках коррекции почти на 1% после роста на 3-5% на предыдущей торговой неделе, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.04 (по бакинскому времени) цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,98% — до 70,79 доллара США за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,91% — до 68,60 доллара США за баррель.

Во вторник утром цены на нефть продолжают снижаться в рамках коррекции после того, как по итогам прошлой недели "черное золото" марки Brent подорожало на 3,3%, а WTI —на 5%. Оптимизму на рынке нефти способствовали рост спроса и перспективы восстановления экономики.

"Это просто случай, когда прирост стоимости оказывается слишком быстрым, сейчас наблюдается некоторая фиксация. Я не слишком сильно полагаюсь на продолжающее падение цены. Рынок все еще сохраняет оптимизм", — сказал агентству Bloomberg экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли (Howie Lee).

Инвесторы также находятся в ожидании публикации позднее во вторник ежемесячного краткосрочного прогноза Управления энергетической информации минэнерго США (EIA) — STEO. Кроме того, в среду ожидается публикация статистики о недельных коммерческих запасах нефти и добыче этого сырья в стране, а в четверг — годовая инфляция в США в мае. Данные по инфляции могут повлиять на курс доллара, к которому чувствительны сырьевые цены.

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Версия на английском языке Oil continues to fall in price by almost 1%

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