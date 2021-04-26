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Нефть продолжает дешеветь на опасениях за спрос

Нефть продолжает дешеветь на опасениях за спрос В ближайшее время ожидается нестабильность цен на нефть, поскольку настроения инвесторов будут колебаться на фоне противоречивых факторов
Энергетика
26 апреля 2021 г. 20:54
Нефть продолжает дешеветь на опасениях за спрос

Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают снижаться на опасениях за спрос, вызванных вспышками заболеваемости коронавирусом в мире, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,35%, до 65,16 доллара США за баррель, июньских — на 0,79% до 65,59 доллара США. Стоимость июньских фьючерсов на WTI опускается на 0,24%, до 61,98 доллара США за баррель.

На настроения инвесторов продолжает оказывать влияние эпидемиологическая обстановка в мире. Ряд стран продолжает фиксировать рост заболеваемости коронавирусом, что тормозит процесс снятия карантинных ограничений и негативно отражается на перспективах восстановления спроса на нефть.

В частности, наиболее тяжелой ситуация остается в Индии, одном из крупнейших импортеров нефти. Страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 17,3 миллиона случаев COVID-19.

Основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari), чье мнение приводит агентство Bloomberg, в ближайшее время ожидает нестабильность цен на нефть, поскольку настроения инвесторов будут колебаться на фоне противоречивых факторов, к которым она относит оптимизм в отношении экономик США и и Европы, а также тяжелую ситуацию с коронавирусом в Индии.

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