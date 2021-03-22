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Нефть продолжает дешеветь на опасениях за спрос в Европе

Нефть продолжает дешеветь на опасениях за спрос в Европе Julius Baer: Несмотря на падение, перспективы для рынка нефти по-прежнему остаются оптимистичными
Энергетика
22 марта 2021 г. 14:49
Нефть продолжает дешеветь на опасениях за спрос в Европе

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник днем, инвесторы оценивают перспективы спроса на сырье в Европе на фоне новых ограничений и неопределенности с вакцинацией, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report, по состоянию на 14.03 (по бакинскому времени) цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,2%, до 64,4 доллара США. Майские фьючерсы на WTI дешевели на 0,23%, до 61,28 доллара США за баррель, апрельские – на 0,52%, до 61,1 доллара США.

Участники торгов опасаются, что приостановка некоторыми странами использования вакцины от компании AstraZeneca, а также перспектива введения новых карантинных мер в Европе повлияют на восстановление экономики региона. Это, в свою очередь, может отразиться на спросе на нефть и окажет давление на ее стоимость.

Однако глава отдела сырьевых исследований Julius Baer Норберт Рюкер (Norbert Ruecker) считает, что, несмотря на наблюдавшееся на прошлой неделе падение, перспективы для рынка нефти по-прежнему остаются оптимистичными, поскольку восстановление экономики и дополнительные меры ее стимулирования в дальнейшем будут поддерживать цены на сырье.

"Мировой спрос на нефть в западном мире, похоже, вырастет на фоне восстановления экономики, стимулирования, прогресса вакцинации и ослабления мер по борьбе с пандемией. Небольшие препятствия вакцинации в Европе едва ли изменят экономические перспективы", — приводит слова аналитика агентство Bloomberg.

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