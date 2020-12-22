Нефть продолжает дешеветь на опасениях по коронавирусу

С начала ноября нефтяные цены подскочили примерно на треть, почти с 36 долларов США за баррель, что было вызвано оптимизмом по вакцине от коронавируса

Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются, ситуация вокруг быстро распространяющейся мутации коронавируса из Великобритании сдерживают ожидания по восстановлению спроса на нефть.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.47 (по бакинскому времени) цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,51%, до 50,65 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,65%, до 47,66 доллара США за баррель. Январские фьючерсы на WTI дешевеют на 2,67%, до 47,79 доллара США за баррель.

Днем ранее на нефтяном рынке наблюдалась заметная распродажа, падение нефтяных цен достигало примерно 5-6%, стоимость Brent опускалась ниже 50 долларов США за баррель впервые с 15 декабря.

Падение последовало после новостей из Великобритании о том, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса. В королевстве подтвердили, что выявленный вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. На этом фоне ряд стран ограничил транспортное сообщение с Великобританией. Опасения за восстановление экономики отразились на ожиданиях по спросу на нефть.

"Наступил сценарий "кошмара перед Рождеством", где сочетание "вируса-мутанта" усугубляется рисками по Brexit", — цитирует агентство Reuters слова старшего рыночного стратега Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Эксперт добавил, что нефтяной рынок перекуплен и соотношение длинных позиций к коротким достигает четырех к одному, поэтому распродажа, по его мнению, была неизбежна. С начала ноября нефтяные цены подскочили примерно на треть, почти с 36 долларов США за баррель, что было вызвано оптимизмом по вакцине от коронавируса.