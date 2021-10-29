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Нефть подорожала в рамках коррекции

Нефть подорожала в рамках коррекции Мировые цены на нефть в пятницу утром коррекционно выросли после снижения в среднем на 1-2% за торговую неделю, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
29 октября 2021 г. 09:40
Нефть подорожала в рамках коррекции

Мировые цены на нефть в пятницу утром коррекционно выросли после снижения в среднем на 1-2% за торговую неделю, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.50 (по бакинскому времени) цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,36% — до 83,96 доллара США за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI подорожали на 0,17% — до 82,95 доллара США за баррель.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается коррекционная динамика после того как цена марки Brent опустилась за неделю на 1,8%, а марки WTI – на 1%. Такому снижению способствовали различные факторы.

Инвесторы пристально следили за новостями о возможном возобновление ядерной сделки между Ираном и странами Евросоюза, которые потенциально могут привести на рынок дополнительные объемы нефти.

Кроме того, по словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, рост числа случаев заболевания COVID-19 во всем мире может ослабить спрос на нефть. "Китай, один из крупнейших в мире импортеров нефти, по-прежнему борется со вспышками заболеваемости COVID-19 с помощью блокировок, которые ограничивают спрос на сырую нефть", — добавили эксперты.

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